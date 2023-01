Lörrach. Ein Zeuge teilte am Sonntag gegen 6.20 Uhr einen in der Wiesentalstraße vor ihm in Schlangenlinien fahrenden Wagen mit, welcher auch den Bordstein mehrfach berührt habe. In Höhe einer Tankstelle habe der Wagen kurz angehalten und zwei Frauen hätten einen Fahrerwechsel vollzogen. Kurze Zeit später konnte das Auto von der Polizei angehalten werden.