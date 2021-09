Lörrach Erst Art, dann Lauffenmühle

Das „IBA Kit“ wurde im Rahmen der IBA Basel 2020 entwickelt. Es handelt sich um verschiedene umgestaltete Industriecontainer, die an unterschiedlichen Stellen in der Agglomeration Basel – auch nach der IBA – zum Einsatz kommen. „Ich freue mich riesig, dass unser IBA Kit, ein Element zur Beteiligung in Stadtentwicklungsprozessen wie im Beteiligungsprozess in unserem Projekt Zollquartier, Teil der weltgrößten Kunstmesse ist. Das ist ein Kompliment für uns und die IBA Basel“, wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in einer städtischen Mitteilung zitiert.

Die Stadt hat das „IBA Kit“ für einen symbolischen Euro am Ende der Laufzeit der IBA Basel 2020 erworben, wie auch andere Kommunen. In Saint-Louis und Rheinfelden beispielsweise dient er als Geräteschuppen und Gartenlaube, in Riehen als Anlaufpunkt und Spielort auf bisher wenig genutzten Flächen beziehungsweise Entwicklungsgebieten. Er bietet für unterschiedliche Interessengruppen und Einsatzbereiche einen flexiblen Rahmen und wettergeschützten, abschließbaren Raum. In Lörrach wird er zukünftig auf dem Lauffenmühle-Areal als Infopunkt für die Bürgerschaft genutzt.