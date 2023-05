Lörrach Erste Anlaufstelle für Opfer von Gewalt

Spuren werden gesichert

Zur Sprache kam auch, dass sich Josha Frey in einem kleinen, aber wichtigen Detail bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention (siehe Info-Kasten) beim Sozialministerium stark gemacht hat: Wenn eine betroffene Person im Falle einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Missbrauchs eine Anzeige erstattet, ist es jetzt schon möglich, Spuren in den Kliniken des Landkreises Lörrach zu sichern. Diese werden an die Kriminalpolizei ausgehändigt und an forensische Labore zur Beweissicherung gerichtssicher weitergeleitet. Sollte sich eine Betroffene noch nicht zu einer Anzeige entschließen können, so ist die nächste gerichtsverwertbare Spurensicherung zur Zeit nur beim Gerichtsmedizinischen Institut an der Universität Freiburg möglich.