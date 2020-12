Lörrach Ersten Platz per Zoom belegt

Der internationale Wettbewerb, der von der City Montessori-Schule in Lucknow, der größten Schule der Welt, ausgetragen wird, fand dieses Mal online vom 18. bis 20. Dezember statt. Dabei nehmen jeweils ein bis zwei Teammitglieder an den Wettkämpfen in den Fachbereichen Mathematik und Logik sowie Naturwissenschaften teil – selbstverständlich in der Turniersprache Englisch. Die Teams bestehen immer aus vier Teilnehmern, jeweils zwei Teilnehmer sind dann für die Kategorie Mathematik/Logik beziehungsweise Naturwissenschaften eingeteilt. In der Vorrunde haben sich zwölf Schüler in mehreren Onlinefragerunden zu den Bereichen Biologie, Chemie und Physik für das Finale qualifiziert. Adam Muderris konnte sich dabei sehr gut positionieren.

Beim Online-Rahmenprogramm konnten die Schüler ein weiteres wichtiges Ziel des seit 1984 stattfindenden Wettbewerbs mitverfolgen: Eine völlig andere Kultur kennenlernen, neue Freundschaften knüpfen und über das gemeinsame Interesse an den Naturwissenschaften einen Beitrag zur Völkerverständigung und den internationalen Frieden zu leisten. Eine Reihe von selbstproduzierten Videos brachte den Teilnehmern die größte Schule der Welt näher.

Insgesamt haben sich in den Jahren seit Austragung des Wettbewerbs 55 Teams aus 40 Nationen an „Quanta“ beteiligt. Dieses Jahr waren die Teilnehmer aus Bangladesh, Brasilien, Deutschland, Indien, Jordanien und Russland.