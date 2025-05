Lörrach: Erstes Brezelfrühstück kommt gut an

Nach einer Befragung auf dem Salzert habe sich herausgestellt, dass Angebote für ältere Leute fehlen. Das Brezelfrühstück sei ein „Format, das schon gut funktioniert“, ergänzte Lettmann. Denn dies wird schon in Brombach, Haagen und auf dem Conrad-Areal angeboten.

Am Tisch wurden Geschichten rund um den Salzert und von früher erzählt. Ein Heft ging im Kreis rum, mit alten Zeitungsausschnitten. „Irgendwann habe ich mal angefangen, alles zusammenzukleben“, berichtete Ute Kunz. Schon seit 60 Jahren lebt sie nun auf dem Salzert und da „hat es das meiste noch nicht gegeben“, sagte sie lächelnd. Sie erinnerte sich auch an die Winter ihrer Kindheit: „Wenn kein Bus gefahren ist sind wir damals zu Fuß zur Fridolinschule.“ Das neue Angebot findet sie toll und hat schon Ideen, was noch alles daraus entstehen könnte: Zum Beispiel ein Walking-Treff. Auch eine Wanderung durch den Wald oder ein Treffen zum gemeinsamen Line Dance sind Ideen, die am Ende besprochen wurden.