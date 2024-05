Lörrach: Erstes Museumskaraoke

Die am Samstag gezeigten Objekte stammen aus den letzten vier Jahrhunderten mit Schwerpunkt 19. Jahrhundert. Viel mehr wird vom Museumsteam nicht verraten. Hier ein Beispiel eines Objekts, das es nicht in die „Endauswahl“ geschafft hat: ein schlichter runder Stein mit dunklen Stellen. Das unscheinbare Teil wurde höchstwahrscheinlich als Vorläufer einer Wärmeflasche benutzt: erst in den Ofen – und dann ins Bett, damit es warme Füße gibt, erklärt Ulrike Konrad.

Geschichte ist spannend

Stein statt Bettflasche?

Das Museumsteam freut sich auf das neue Slam-Format. „Da stehen sonst verborgene Objekte endlich einmal im Mittelpunkt“, so Selina Thomann. Und Jan Merk hofft: „Vielleicht können wir so auch neue Leute ins Museum locken und für Geschichte begeistern.“ Mit dem Format könne man zeigen, was hinter vermeintlich trockener Museumsarbeit alles steckt und verdeutlichen: „Geschichte ist spannend.“

4. Mai, 20 Uhr, Burghof