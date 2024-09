Lörrach: Erstes Stadtteilgespräch mit OB und Bürgermeisterin mit vielen Antworten

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Stadtteil OB und Bürgermeisterin suchen den Dialog mit den Bürgern Die Stadtverwaltung will den Austausch mit der Bürgerschaft intensivieren und hat das Format Stadtteilgespräche initiiert.

Weitere Fragestellungen

Es gab auch Hinweise auf viele Kleinigkeiten, die mitunter aber gar nicht so klein sind. So wurde die Instandhaltung der Treppe zur Rötteler Kirche angemahnt. Mehrfach sprachen Einwohner die Verkehrsbelastung an. Warum es im Siedlungsbereich der Mühlestraße keine Begrenzung auf 30 km/gebe, wie man talwärts rasende Radfahrer in der Luckestraße bremsen könne und dass auf dem Radweg an der Weise gerade durch die intensive Nutzung oftmals gefährliche Situationen entstehen. Lob für diese Begegnung, für die sachliche Atmosphäre und der Zusage für eine Neuauflage gab es zum Abschluss dieses Bürgertreffs.