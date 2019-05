Lörrach Erstmals Fachbereich mit Doppelspitze

Was in vielen größeren Unternehmen schon länger praktiziert wird, findet nun auch bei der Stadt Eingang. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl beschlossen, dass der bis zum Sommer vergangenen Jahres von der jetzigen Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic geführte Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung ab 1. Juni von einer Doppelspitze geführt wird.

„Wir haben bereits in Projekten, wie beispielsweise dem Zentralklinikum, sehr gute Erfahrungen mit einer Doppelspitze als Leitung gemacht. Warum dieses Führungsmodell also nicht auch für die Verwaltung nutzen?“, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz die Motivation für diesen neuen Weg in der Organisation in einer Mitteilung.