Genetische Spuren

Vermutlich handelt es sich um den seit einiger Zeit im Landkreis nachgewiesenen Wolfsrüden GW4070m. Kürzlich wurde auch in Marzell ein Wolf von einer Wildtierkamera fotografiert. Eine abschließende Klärung, ob es sich jeweils um dasselbe Tier handelt ist allerdings nur über einen Abgleich von genetischem Material möglich. Solche genetischen Spuren können beispielsweise oftmals an Wolfsrissen nachgewiesen werden. In solchen Fällen nimmt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg entsprechende Bestimmungen vor.