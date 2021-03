Lörrach Erweiterte Maskenpflichtin Kraft

„Die 7-Tages-Inzidenz liegt seit mehreren Tagen durchgehend über 50. Zudem breiten sich die als ansteckender geltenden Virus-Varianten weiter aus. Die erweiterte Maskenpflicht gilt zunächst bis einschließlich 29. März. Damit gilt die erweiterte Maskenpflicht für Personen ab sechs Jahren: – auf allen Märkten, Messen und Ausstellungen und in deren Umfeld bis zu 50 Metern – an Außenverkaufsständen und in deren Wartebereichen, sowie im Bereich des Außer-Haus-Verkaufs von Gaststätten – bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum – in für die Allgemeinheit zugänglichen Parkhäusern – auf für die Allgemeinheit zugänglichen Parkflächen mit mindestens zwei Stellplätzen – auf Bahnhöfen im gesamten Bahnhofsbereich inklusive bestehender Zu- und Durchgänge – auf Spielplätzen für Personen ab dem vollendeten vierzehnten Lebensjahr – im öffentlichen Raum der Innenstadtbereiche in Lörrach (gesamte Fußgängerzone, inklusive Wochenmärkte), Weil am Rhein, Rheinfelden und Schopfheim (wie in der Allgemeinverfügungunter www.loerrach-landkreis.de/bekanntmachungen definiert).