Lörrach Erwin Pelzig begeistert im Burghof

Beißender Sarkasmus

In Sekundenschnelle wechselt Barwasser wandlungsfähig in Stimme und Mimik in die drei Figuren, die am Tisch hocken und als Stammtisch-Philosophen über die Probleme der Welt und persönliche Sachen schwadronieren.

Etwa über Kränkungen in der Kindheit, die weitreichende Auswirkungen haben, wie schon die Weltgeschichte zeige. Gekränkte Seelen seien tickende Zeitbomben, siehe Mao, Stalin, Hitler, Putin. Er wolle ja nicht behaupten, dass jeder mit schwerer Kindheit ein Diktator und Kriegstreiber werde, aber „gekränkte Männlichkeit“ sei mit schuldig am Zustand der Welt.

Mit beißendem Sarkasmus nimmt Pelzig die Pandemiegewinner und Protz-Milliardäre, die mit ihren Superyachten und Superjets kümmerliche Schwächen kompensierten, aufs Korn. Und er versetzt sich in junge Menschen hinein, redet Klartext über die „Generation in Panik“, die Klimakleber, und spricht als „Anwalt der Generation unter 30“ über Demokratie. Schonungslos, kritisch-heftig sind die Ansichten, mit denen Pelzig als Stimme des kleinen Mannes das Publikum konfrontiert. Und das holt der meisterliche Spötter gut ab, denn seine Nummern und bissigen Pointen werden immer wieder mit demonstrativem Beifall quittiert.

„Wo sind die Frauen in Ihrer Welt?“ tönt plötzlich die aufgebrachte Stimme der „Vorleserin“ hinein, die per Audio-Einspielung nur Zitate von Männern vortragen durfte. Natürlich hat Pelzig auch das Thema Frauen in der Politik auf dem Schirm, die Tatsache, dass nur 28 von 204 Staaten ein weibliches Staatsoberhaupt oder eine Regierungschefin haben.

Mit dem Gendern hat er noch so seine liebe Mühe, etwa, wenn es statt Mutter und Vater „gebärdendes und nichtgebärendes Elternteil“ heißt. Auch die „alten weißen Männer“, die „Silberrücken mit blauen Pillen“, bleiben in Pelzigs Rundumschlag nicht ungeschoren.

Und er kommt schließlich auf die „größte Kränkung“ zu sprechen, den Tod. Wenn Pelzig auf seine ureigene Art die Welt erklärt, ist das politisches Kabarett am Puls der Zeit.