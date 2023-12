Lörrach: Erzieherinnen werden für Kitas dringend gesucht

Die Personalgewinnung

Die Initiativen der Stadt zur Personalgewinnung laufen teils bereits seit Jahren. So wird seit zehn Jahren die höhere pädagogische Leitungszeit im Stellenschlüssel anerkannt. Pädagogisches Personal erfährt durch eine erhöhte Förderung in den Bereichen Verwaltung und Hauswirtschaft laut Stadtverwaltung eine Entlastung. In allen Lörracher Einrichtungen würden attraktivere Arbeitsplätze durch erhöhte Investitionskostenförderung geschaffen, so die Stadt. Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte erfolgt ebenso. Die Stadt kooperiert zudem mit dem Landkreis zur Fachkräftesicherung gemeinsam mit verschiedenen Kommunen, Trägern oder auch der Agentur für Arbeit. „Eine wichtige Säule ist die aktive qualitative Ausbildung neuer Fachkräfte und die sichergestellte, zuverlässige Übernahme im Anschluss unabhängig vom Stellenplan“, heißt es – Ausbildung sei der Dreh- und Angelpunkt.

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Betreuungssituation Trotz Ausbau fehlen noch 210 Kita-Plätze Als Grenzen der Erweiterung erweisen sich die räumliche Situation und fehlende Erzieherinnen. Mittlerweile besteht ein größerer Mangel im Ü3-Bereich.

Förderung der Lehre

Mit der Ausbildungsförderung geht es der Stadt darum, die Fachkräfte von morgen zu begeistern. Es gibt ein städtisches Ausbildungsstipendium für Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik. Für die Kitas eine Entlastung bringen soll, dass keine Anrechnung von Personen in Praxisintegrierter Ausbildung auf den Fachkräfte-Stellenschlüssel erfolgt. Auf ein Angebot von Praxisphasen für duale Studenten in städtischen Einrichtungen sowie Praktika und FSJ-Stellen wird ebenso verwiesen. Etwa durch die Präsenz an Berufsorientierungstagen der Schulen wirbt das Rathaus aktiv Azubis an. Hinzu komme eine enge Zusammenarbeit mit der Matilde-Plank-Schule zur Ausbildung neuer Erzieherinnen.