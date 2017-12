Lörrach Es weihnachtet am Wochenende n Brombach

Lörrach-Brombach. Der Brombacher Weihnachtsmarkt findet am Wochenende, 16. und 17. Dezember, im Schlosspark und in der Ringstraße statt. 23 Beschicker werden ihre meist selbstgemachten Waren anbieten. Der Markt bietet durch seine Lage im Schlosspark eine schöne Atmosphäre.

Facettenreiches Programm

Der Gewerbeverein mit seiner Vorsitzenden Angelika Lay und Ortsvorsteherin Silke Herzog eröffnen den Markt am Samstag um 14 Uhr. Die Eröffnung begleiten der Musikverein und der Kinderchor der Hellbergschule. An den Ständen werden Schmuck, Selbstgemachtes aus der Küche, Handarbeiten, Hüte, Deko aus verschiedenen Materialien, Wurst, Käse und Trüffelprodukte vom Gardasee, geboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt

Für Kinder wird an beiden Tagen um 16 Uhr der Nikolaus zu Besuch kommen und im Rathaussaal wird an beiden Tagen um 14.30 und 16.30 Uhr ein Weihnachtskinderfilm gezeigt und das Kinderkarussell dreht sich für die kleinsten Festbesucher.

In der Bibliothek befindet sich die Kaffeestube zum Aufwärmen. Dort findet auch ein Bücherflohmarkt statt. Wer Lust hat, ist am Samstag, 15.30 Uhr, zum Singen mit der Gruppe „4+1“ eingeladen. Am Samstagabend lädt der Veranstalter „aktives Brombach“ ab 19 Uhr zum beliebten Winterabend im Zelt ein. In diesem Jahr mit dem Duo Alfredo und Nicole. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei.