Lörrach: Es weihnachtet in Lörrach

Der Weihnachtsmarkt

Derart eingestimmt dürfte sich nun so mancher Besucher auf den Lörracher Weihnachtsmarkt freuen, der bereits am Donnerstag, 5. Dezember öffnet. Viele Diskussionen und viel Kritik hatte es in den vergangenen Jahren über die Neuerungen beim Weihnachtsmarkt gegeben. Dieser war entzerrt worden und auf Standorte außerhalb des Marktplatzes ausgedehnt worden, beispielsweise am Hebelpark. Dies wurde in weiten Kreisen der Besucher indes nicht angenommen.

Nun heißt das Ziel: verdichten und konsolidieren. Die knapp 50 Stände werden ausschließlich auf dem Marktplatz errichtet und sollen zum gemütlichen Bummeln und Plaudern einladen. Bis 15. Dezember erstrecken sich bis in die Tumringer Straße zum Hirschenbrunnen die Hütten und bieten ein buntes Angebot an Kunsthandwerk, winterlichen Waren und regionaler Gastronomie.

Die offizielle Eröffnung ist am 5. Dezember um 17 Uhr mit Oberbürgermeister Jörg Lutz und einem Ensemble der Musikschule Lörrach. Am darauffolgenden Abend wird um 17 Uhr der Nikolaus erwartet. „Zudem ist täglich ab 17 Uhr ein Rahmenprogramm vorgesehen.