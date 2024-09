Lörrach: Es wird geturnt

Seit 40 Jahren besteht jetzt der Turnverein (TV) Lörrach. Zu diesem Anlass wurde in der Turnhalle Neumatt in Stetten gefeiert. Es war mehr ein fröhliches Zusammensein mit Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen als eine übliche Jubiläumsfeier. Besonders für die Kinder war ein spielerisches Programm arrangiert worden, das in einem Kinderschminken gipfelte.