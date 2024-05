In die Pedale treten

Einmal mehr heißt es fleißig in die Pedale treten und drei Wochen lang die gefahrenen Kilometer erfassen. Dabei zählt jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, zum Sport, im Urlaub in den Pfingstferien oder einfach in der Freizeit. „Der Wettbewerb verbindet Spaß und Freude am Radfahren mit dem Klimaschutz“, betont Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Ich bin selbst gerne auf dem Fahrrad unterwegs und nutze es für fast alle beruflichen und privaten Termine in Lörrach.“

Wie nimmt man teil?

Wer am Stadtradeln teilnehmen möchte, sollte in Lörrach wohnen, arbeiten oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Geradelt wird immer im Team, das bedeutet, für die Teilnahme am Wettbewerb muss ein Team gebildet oder sich einem bestehenden Team geschlossen werden. Für Einzelfahrerende ist bereits das Offene Team eingerichtet.