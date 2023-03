Lörrach Eschen und Buchen abgestorben und mit Sonnenbrand

Der Wald wird durchforstet, was vom Experten näher erläutert wird. Foto: Marco Fraune

Der Revierleiter und Forstbezirksleiter zeigen dies an der Nummer 47. Eine schöne alte Rotbuche. Sie hat einen Kronenverlust, auch die Ersatzkrone fristet ein trauriges Dasein. Das Urteil: Sie muss auf jeden Fall weg. Hierzu werden Baumkletterer beauftragt, die den 40 Meter hohen Baum in einer Höhe von zwölf Metern mit einem Seil versehen, das oben am Hang von einer Maschine hochgezogen wird. Das dauert, es kostet Zeit und Geld, so die Experten. „Das ist kein Hieb, mit dem man die Kasse füllt“, weiß Teamleiter Wenk um die finanziellen Folgen.

Blick in Richtung Homburgsiedlung Foto: Marco Fraune

Das Alt- und Totholzkonzept

Dieser Baum lässt sich auch nicht mehr zu Geld machen, vielmehr wird er oben am Hang in einem Bereich abgelegt. Hier ist er Teil des Alt- und Totholzkonzepts. Und er liegt hier nicht alleine. „Viele Bäume sind innerlich hohl“, blickt Trautwein auf weitere Exemplare. Ein Konsolenpilz am Stammfuß kann eine Ursache sein. Bei anderem läuft am Stamm eine Art Schleim heraus, womit ebenso eine Fällung erforderlich wird.

Teil des Totholzkonzepts Foto: Marco Fraune

Bei der Nummer 68, einer anderen stattlichen Buche, sieht es nicht viel besser aus. Dass dieser überhaupt noch steht, verwundert die Forst-Experten. Ein Sonnenbrand beziehungsweise ein Fellschaden liegt hier vor. Vor 30 Jahren wurde der Bereich schon einmal durchforstet. Die damals kleineren Bäumen standen dann exponiert in der Sonne, was sie nicht vertragen haben.

Unterschiedlicher Zustand

Die Nummern 70 bis 72 sollen hingegen möglichst lange wie aktuell belassen werden. Die 71 hat sogar eine große und offensichtlich gesunde Krone. „Die sieht gut aus“, findet Schirmer. Bei dem benachbarten Baum handelt es sich nur um einen relativ kleinen Rumpf, der ohne größere Gefahr an Ort und Stelle verbleiben kann. Denn: „Totholz wimmelt vor Leben.“ Tieren und Pflanzen soll der optimale Lebensraum geboten werden. Auf den wenige Meter entfernten Spitzahorn setzt Trautwein seine Hoffnung, denn dieser ist deutlich trockenresistenter. Gleiches gilt für die Hainbuche.

Schweres Gerät kommt zum Einsatz. Foto: Marco Fraune

Schließlich soll nach der vierwöchigen Durchforstung der Wald für Mensch und Tier zur Verfügung stehen. Waldnaturschutz und die Erholungsfunktion haben hier eine Zukunft, so die Intention der Experten – also wenn die Motorsägen verstummt sind.