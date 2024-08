Landwirtschaft: Etappensieg für Lindemer und seine Pläne in Tüllingen

Auf seiner Facebookseite schreibt Lindemer (in Auszügen): „Wir feiern einen Etappensieg zum Erhalt unserer Straussi! Es geht weiter! Wir starten am 6. September in die Straussi Saison 2024. Durch das Landwirtschaftsgericht in Freiburg wurde nun bestätigt, dass es sich bei unserer Straussi mit eigenem Weinbau um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Direktvermarktung handelt. Durch die gerichtliche Bestätigung wurde nun die Möglichkeit geschaffen, den Betrieb durch Flächenzuwachs zu vergrößern. Dies ist Grundlage für die Genehmigung der dringend benötigten baulichen Erweiterungen.“