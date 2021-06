Lörrach Etwas ganz Persönliches

Zum Inhalt: Drei Personen. Alle getrennt, in verschiedenen Räumen. Alle erleben eine Situation. Diese ist unklar: Terrorangriff oder Evakuierung? Was verbindet die Personen? Was trennt sie? Nach und nach entstehen beim Lesen, beim Hören und beim Sehen Bilder. Sie sind für jede Person anders. Auch für die Zuhörer, die Zuschauer.

Zweet lässt das Publikum eintauchen in unterschiedliche Welten. in Familienstrukturen, Freund- und Feindschaften, in ein erstes vorsichtiges Verliebtsein. Nach und nach tauchen einzelne Bruchstücke auf, werden freigelegt. Immer ist da das Gefühl, dass etwas noch im Verborgenen liegt. Dass irgendetwas nicht stimmt. Liegt es daran, dass die Personen die Realität unterschiedlich wahrnehmen? Liegt es daran, dass sie etwas ausklammern, verheimlichen oder gar lügen?