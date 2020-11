Lörrach Etwas Ruhe in diesen turbulenten Zeiten

Lörrach. „Umkehr zum Frieden“, so lautet das diesjährige – sehr aktuelle – Thema der Friedensdekade. Der Gottesdienst zur Eröffnung wird am morgigen Sonntag, 8. November, direkt aus der Friedensgemeinde über das Internet um 10 Uhr in die Stadtkirche übertragen (wir berichteten). „So haben mehr Menschen die Möglichkeit, in Gemeinschaft für Umkehr zum Frieden zu bitten“, schreibt Pfarrerin Gudrun Mauvais in der Ankündigung. Darum feiert die Matthäusgemeinde an diesem Sonntag keinen „Tiefgang.Miteinander“-Gottesdienst.