Lörrach: Etwas sozialer – Kita-Elternbeiträge auf dem Prüfstand

Was für die größeren Kinder neu umgesetzt wird, soll nun auch für die kleineren kommen: Ende Januar hatte der Gemeinderat grünes Licht für die Einführung einer neuen Elternbeitragsstaffelung in der Schulkindbetreuung gegeben. Am gleichen Tag hatten die Sozialdemokraten beantragt, dies auch für die städtischen und freien Kita-Träger so umzusetzen. Günter Schlecht (SPD) begründete dies am Donnerstagabend in der Ratssitzung mit einem dann „schlüssigen System vom Kleinkind bis zur Schulkindbetreuung“. Kitas seien auch die Orte, wo sie die Kernkompetenzen ihres künftigen Bildungswegs erlernen. Gleichzeitig regte er an, dass ein Gesamtelternbeirat gegründet und etabliert wird, um alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, wobei Fachbereichsleiterin Ilona Oswald bisher noch eine überschaubare Resonanz erkennt. Die Staffelung bezeichnete der Sozialdemokrat als „gute gerechte und solidarische Gesamtlösung“.