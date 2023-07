Lörrach EU-Geld fürs Museum

Beeindruckt hat das Gremium, dass der Depotbau trotz der Corona-Pandemie und Lieferengpässen durch den Ukraine-Krieg im vereinbarten Projektzeitraum fertiggestellt werden konnte. So war Stahl aus dem ukrainischen Mariupol für die Regalanlage nicht lieferbar, ihre Kosten wurden dadurch höher. Dennoch gelang es durch Einsparungen an anderer Stelle, das Depot in dem vom Gemeinderat bewilligten Kostenrahmen von 6,3 Millionen Euro fertigzustellen – und nun sogar noch höhere Zuschüsse für Lörrach zu erzielen: zwei Millionen Euro von der EU und zusätzliche private Spenden von 450 000 Euro vor allem durch den Museumsverein.

Ein bisschen Bürokratie ist nun in den nächsten Wochen noch notwendig. Denn für den erhöhten Zuschuss an Lörrach müssen nun alle mitfinanzierenden Partner einen Änderungsvertrag unterschreiben. Auch alle Zuschussgeber müssen unterzeichnen: die EU, die Eidgenossenschaft und vier nordwest-schweizerische Kantone. Doch dies ist nur noch eine Formsache, heißt es in der Pressemitteilung des Dreiländermuseums-