Lörrach Euphorie nach Portugal-Spiel

Auf Grundlage einer Genehmigung der Stadt ist es Inhaber Wolfgang Dreher gelungen, einen Biergarten im Innenhof der „Notlösung“ als Treffpunkt für Gastro- und Fußballfreunde anzubieten – zumindest für die Dauer der Fußball-EM.

Und so bedarf es lediglich einer Vielzahl an Tischen und Bänken, um zahlreiche Besucher während der Spiele beherbergen zu können. Diese verfolgen das Spektakel auf einer Leinwand, was zumindest ansatzweise an frühere Public-Viewing-Zeiten erinnert. In der „Notlösung“ spielt sich dieses Szenario jedoch wesentlich gemäßigter und unter Einhaltung der Corona-Regeln ab. Außerdem ist auf dem Innenhof hinter dem Club nur eine begrenzte Zahl von Gästen zugelassen, während am Einlass jeder registriert wird, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, wie Wolfgang Dreher gegenüber der Oberbadischen betont.