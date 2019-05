Lörrach Europa sichert den Frieden

Schneucker bemängelte, dass der Wahlkampf zu sehr auf die Kommunalpolitik ausgerichtet sei. An den vielen Wahlkampfständen am vergangenen Samstag in der Lörracher Fußgängerzone habe man nicht eine einzige Europafahne gesehen.

Schneucker sprach sich für einige Nachjustierungen in Europa aus. So sei das Prinzip der Einstimmigkeit der Beschlüsse bei 28 Mitgliedern nicht mehr zu handhaben. Ferner müsse der Klimaschutz und die Sicherung der Außengrenzen einen höheren Stellenwert erhalten.

Zu den Erfolgen der letzten Jahre zählt Schneucker die Vereinheitlichung der Handytarife, den Datenschutz, die Eindämmung von Plastiktüten und die Urheberrechtsreform.

Horn beklagte, dass einige EU-Staaten den Weg der Rechtsstaatlichkeit verließen. Besonders bei der Pressefreiheit und der Justiz sei dies sichtbar: „Das ist schon fast wie bei den Nazis“, sagte Horn.

„Wird es die Vereinigten Staaten von Europa geben?“, fragte Horn leicht provokativ in die Runde. Der Lörracher CDU-Kandidat für den Kreistag und Gemeinderat, Dieter Astholz, meinte dazu, dass dies wegen der unterschiedlichen Sprachen und historischen Gegebenheiten sicher nicht der Fall sei. In Europa käme nur der Staatenbund in Frage. Ursula Vollmer sah Europa in Gefahr – es werde zerredet.