Lörrach Ex-Banker unter Betrugsverdacht

Die nun vor dem Amtsgericht angeklagten Vorfälle sollen sich in den Jahren 2013 bis 2018 zugetragen haben. Bei diesen Taten geht es um einen strafrechtlich relevanten Schaden in Höhe von etwa 700 000 Euro. Tatsächlich dürften die Betrügereien allerdings noch viel weiter in die Vergangenheit zurückreichen; folglich dürfte auch der tatsächliche Schaden einiges höher liegen.

Die Staatsantwaltschaft spricht in diesem Sinne von „Tatvorwürfen betreffend Zeitpunkten ab 2005“. Diese sind nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft strafrechtlich bereits verjährt und können daher nicht mehr verfolgt werden, erklärt Oberstaatsanwältin Karin Sattler-Bartusch.

Um diesen Fällen im Rahmen des Möglichen trotzdem beizukommen, hat die Staatswaltschaft mit Blick auf die „Taterträge“ – sprich: das durch den mutmaßliche Betrug eingestrichene Geld – einen Antrag im „selbständigen Einziehungsverfahren“ eingereicht. Auf diesem Weg sollen mutmaßliche Taterträgen in Höhe von weiteren etwa 1,6 Millionen Euro eingezogen werden, um etwaige Rückzahlungsansprüche der mutmaßlichen Geschädigten zu sichern.

Die Pfändung

Das Amtsgericht Lörrach hat auf diesen Antrag der Staatsanwaltschaft hin die Pfändung von Kontoguthaben und die Eintragung von Sicherungshypotheken an Grundstücken veranlasst.

Wie viele Menschen geschädigt wurden, wird aus den Angaben der Staatsanwaltschaft nicht klar. Die Rede ist von „mehreren Personen, überwiegend aus dem Landkreis Lörrach“.

Das Ermittlungsverfahren war eingeleitet worden, nachdem bei der Kriminalpolizei im Juli 2018 eine Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen eingegangen war, der später weitere Anzeigen folgten.

Die Anklage

Im April 2021 erhob die Staatsanwaltschaft dann Anklage beim Amtsgericht. Wann es allerdings zum Prozess kommt, steht noch nicht fest: „Ein Termin für die mündliche Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht ist noch nicht bestimmt“, teilt Pressesprecher Christoph Gadesmann auf Anfrage mit.

Der Tatverdächtige befindet sich unterdessen nicht in Untersuchungshaft. Er schweigt bisher offenbar zu den Vorwürfen.

Die zivilrechtliche Seite des Falls mitsamt möglicher Schadenersatzansprüche wird vor der 5. Zivilkammer des Landgerichts verhandelt. Anders als bei der strafrechtlichen Verfolgung sind hier sowohl der betreffende Mitarbeiter als auch die Deutsche Bank selbst Beklagte.

Insgesamt sieben Verfahren sind anhängig. Die Streitwerte sind beachtlich und liegen – bis auf eine Ausnahme – im sechsstelligen Bereich. Der größte Einzelbetrag liegt bei 748 000 Euro. Insgesamt geht es vor dem Zivilgericht um 1,8 Millionen Euro, zuzüglich Zinsen „in nicht unerheblicher Höhe“, so das Gericht.

Drei Verfahren sind bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt, da die Kammer davon ausgeht, dass die Ermittlungen im Strafverfahren Einfluss auf die Entscheidung im Zivilverfahren haben.

Die Kläger

In vier weiteren Zivilverfahren wurden Mahnbescheide erlassen im Versuch, die Geldforderungen der Kläger auf vereinfachtem Wege durchzusetzen.

Nachdem die Beklagtenseite allerdings Widerspruch eingelegt hat, ist es nun an den Klägern – den mutmaßlich Geschädigten also –, die vorgebrachten Ansprüche auf Schadenersatz inhaltlich detailliert zu begründen. Erst wenn diese Begründungen vorliegen, werden die Verfahren weiter betrieben, so das Landgericht.

Die Bank

Dass es sich bei dem betreffenden Kreditinstitut um die Deutsche Bank handelt, will die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die Unschuldvermutung übrigens nicht bestätigen. Auf Seiten der beteiligten Gerichte – Amtgesricht Lörrach–Schöffengericht und Landgericht Freiburg-Zivilkammer – hält man sich da weniger bedeckt und bestätigt entsprechende Anklagen und Verfahren. Und schließlich räumt auch die Deutsche Bank selbst indirekt ein, dass entsprechende Verfahren anhängig sind – ohne Details preiszugeben. „Zu den vermeintlichen Geschäften eines ehemaligen Beraters, die derzeit Gegenstand eines laufenden Strafverfahrens sind, können wir uns nicht äußern. Wir kooperieren in dieser Sache mit den Ermittlungsbehörden“, lässt ein Sprecher der Bank wissen.