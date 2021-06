Lörrach Fabric-Quartier nimmt Konturen an

Herzstück des neuen Quartiers an der Franz-Ehret-Straße werden Freiflächen mit unterschiedlichen Qualitäten, in denen sich die Ideen der „Wunschproduktion“ in vielfältiger Weise widerspiegeln. Um den zentralen Platz, die „Agora“, ordnen sich verschiedene Nutzungen an: Die Ortschaftskantine und das „Werkhaus“ mit öffentlichen Workshop- und Werkstatträumen. In Richtung Vacuform-Gelände sieht die Planung ein Baufeld vor, in dem die Schöpflin Stiftung möglicherweise eine Weiterführung der Schöpflin Grundschule umsetzen möchte, die im September startet. Die Entscheidung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.