Lörrach: Facettenreiches Panorama der Alten Musik

Sanfte Cembalo-Impulse

Aapo Häkkinen leitete mit sanften Impulsen vom Cembalo aus das in neunköpfiger Besetzung auftretende Orchester, das schon in der einleitenden Sinfonia von Cristofano Malvezzi mit stilkundigem, wohlklingendem und akzentuiertem Spiel beeindruckte. Eingang ins Repertoire fanden auch Werke aus dem Band „Cancionero de Uppsala“ aus dem 16. Jahrhundert, in dem vorwiegend anonyme spanische Musik aufbewahrt wird. Beispiele daraus wie „Con qué la lavaré, Pianto della Madonna“ des Spaniers Juan Vásquez sang Ana Vieira Leite einfühlsam, innig und voller Zartheit. Auch in „O vos omnes“ von Tomás Luis de Victoria fiel die klare, schöne Stimme und der von Innigkeit, Ausdruckswärme und Feinheit geprägte Gesangsstil der portugiesischen Sängerin auf.

Waren viele Stücke eher von getragenem, elegischem Charakter und behutsam-bedächtig musiziert und gesungen, so ragten einige als besondere Entdeckungen heraus. Dazu gehörte die Villanesca „Vecchie letrose“, ein hinreißendes neapolitanisches Volkslied von Adrian Willaert, einem flämischen Komponisten, der in Italien wirkte. Diese Canzone wurde so erfrischend temperamentvoll, lebhaft und rhythmisch vital gesungen und gespielt, voller Elan, Schwung und Energie, dass dieser mitreißende „Renaissance-Hit“ richtig gut ins Ohr ging und spontanen Beifall bei den 120 Zuhörern auslöste.