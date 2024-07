Lörrach: Fachkräfte für das Freibad gesucht – Schon jetzt Einschränkungen

Wie ist die Lage?

Von den 10,5 Planstellen seien derzeit sechs nicht besetzt, erklärte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic im Gemeinderat am Donnerstagabend. Nun hatten sich auch noch zwei Fachkräfte krank gemeldet, womit am Donnerstag das Bad nicht geöffnet war. Damit der Betrieb am Freitag zumindest am Nachmittag wieder gewährleistet werden konnte, hatte Frank Gaude, Technischer Leiter Bäderbetriebe bei den Stadtwerken, zwei Rettungsschwimmer des DLRG gewinnen können.

Wie geht es weiter?

Möglichst ab Montag soll der normale Betrieb wieder möglich sein. Gleichzeitig hatte er am Freitag schon einen Termin mit einer Personalfirma, um Fachkräfte zu gewinnen, wie die Bürgermeisterin am Donnerstagabend ankündigte. Zudem werde er mit umliegenden Schwimmbädern in Kontakt treten, um gemeinsam eventuell einen „Puffer“ zu beschäftigen.