Die Diebstähle haben sich laut Polizei zwischen Donnerstag und Montag ereignet. Zunächst wurde am Donnerstag zwischen 19.20 und 23 Uhr ein verschlossenes E-Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es stand auf einem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße/Einmündung Baumgartnerstraße. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei mehr als 4000 Euro. Ebenfalls am Donnerstag wurde zwischen 21 und 23.45 Uhr ein verschlossenes Pedelec der Marke Ghost entwendet. Es stand in der Untere Wallbrunnstraße. Der Diebstahlschaden liegt laut Polizeiangaben bei etwa 2500 Euro. Zu einem Diebstahl am Alten Markt kam es am Freitag zwischen 21 und 23.30 Uhr. Dort wurde ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1800 Euro. Ebenfalls am Freitag wurde unweit davon im Adlergässchen ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden soll hier bei 1500 Euro liegen. In der Nacht auf Samstag wurden vor einem Wohnhaus in der Kreuzstraße zwei miteinander verschlossene Fahrräder entwendet: ein Pedelec der Mark Woodsun sowie ein älteres Herrenfahrrad. Der Diebstahlschaden wird hier auf etwa 800 Euro geschätzt. Am Sonntagmorgen kam es zwischen 9 und 12 Uhr zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs der Marke Focus. Es stand in der Spitalstraße/Ecke Teichstraße und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Laut Polizei soll der Diebstahlschaden 7000 Euro betragen. Zwischen Samstag und Montag wurde vor einer Gaststätte in der Brühlstraße ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Dieses war an einer Straßenlaterne angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt 4800 Euro.