Da sich ein Opfer meldete, konnte die Polizei am Freitag zwei Jugendliche sowie zwei Heranwachsende vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, vier Fahrräder gestohlen zu haben. Der Geschädigte bemerkte am Donnerstag gegen 23.30 Uhr den Diebstahl seines Pedelecs, welches zuvor verschlossen in der Herrenstraße stand. Das Pedelec war mit einem Tracker versehen. Der Geschädigte konnte so den Standort feststellen. Am Freitag wurde die Polizei gegen ein Uhr nachts informiert, dass in der Basler Straße gerade der vermeintliche Dieb des Pedelecs verfolgt werde. Dieser sei dort mit drei weiteren jungen Männern auf Fahrrädern unterwegs. In der Wiesentalstraße konnte der Geschädigten einen Jugendlichen, der mit seinem Pedelec unterwegs war, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Später konnten die drei weiteren vermeintlich entwendeten Fahrräder unweit des Orts der Festnahme sichergestellt werden. Im Zuge der Fahndung wurden dann laut Polizei ein weiterer Jugendlicher sowie zwei Heranwachsende vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle vier Personen auf freien Fuß gesetzt. Mittlerweile konnte ein weiter Geschädigter ermittelt werden. Nun sucht das Polizeirevier Lörrach noch zwei weitere Fahrradbesitzer (Tel. 07621 / 176-0).