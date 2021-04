Lörrach Fahrradstraße ein „Grund zur Freude“

Lörrach. „Fridays for Future“ Lörrach begrüßt in einer Mitteilung die Teilnahme der Stadt an der „Earth Hour“, einer weltweiten Aktion, bei der für eine Stunde das Licht ausgeschaltet und so an die Umwelt und die endlichen Ressourcen des Planeten erinnert wird (wir berichteten). Am Samstagabend wurde für eine Stunde die Beleuchtung des Rathauses und der Burg Rötteln ausgeschaltet. „Elektrisches Licht ist für uns wie vieles selbstverständlich. Bewusst darauf zu verzichten, erinnert uns daran, dass wir selbstverständlich tagtäglich auf Kosten anderer Menschen und unseres Planeten leben, daran, dass ein Weiter-so nicht geht und wir unseren Lebensstil ändern müssen“, wird Océane Delin von Fridays for Future zitiert.