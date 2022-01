Lörrach Fahrvergnügen für Mountainbiker

Von Regine Ounas-Kräusel

Lörrach. Nach dem Spatenstich am Maienbühlweg in der Nähe der Jugendherberge packten 20 jugendliche und erwachsene Helfer gleich tatkräftig an. Bis zur Eröffnung der Mountainbike-Saison im Frühjahr will der Verein dort den einen Kilometer langen Trail fertig stellen. Eingeteilt in drei unterschiedlich steile Sektionen, gestaltet mit Wellen und Kurven: Anfängern soll der Trail Sicherheit und Fortgeschrittenen ein interessantes Fahrerlebnis bieten. Dort, wo die Strecke die rege genutzten Spazierwege am Maienbühl kreuzt, werden Schikanen für gedrosseltes Fahrtempo sorgen.