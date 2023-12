Auch Ventile beschädigt

An anderen Reifen wurden die Ventile beschädigt. Die geschädigten Fahrzeuge standen in der Fuchsgasse, Mulsowstraße,Hellbergstraße, Albertusstraße sowie in der Lörracher Straße.

Bereits in der Nacht auf Sonntag, 19. November, wurden an drei in der Fuchsgasse und Mulsowstraße geparkten Fahrzeuge jeweils ein Reifen beschädigt.