Als Heizungsableser hat sich am Donnerstag um 14.30 Uhr fälschlicherweise ein Mann gegenüber einer 92-jährigen Seniorin in der Spitalstraße ausgegeben. Der Unbekannte wurde in die Wohnung gelassen, so die Polizei. Die Frau sei von ihm angewiesen worden, in Küche und Bad heißes Wasser laufen zu lassen, während er durch die Zimmer ging. Später stellte die Frau fest, dass in ihrer Geldbörse 170 Euro Bargeld fehlten. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat dunkelblondes Haar und soll ein helles T-Shirt und eine kurze Hose getragen haben. Um seinen Hals hing ein Schlüsselband. Die Polizei, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen.