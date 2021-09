In mehreren Tranchen hob die Frau größere Bargeldbeträge ab und übergab sie einem so genannten „Läufer“. Eine Geldübergabe fand am 1. oder 2. September an der Wohnanschrift der Frau statt. Das Geld hatte sie in einen Staubsauger gepackt. Hierzu sei sie angewiesen worden. Am nächsten Tag sei der Staubsauger gereinigt wieder vor ihrer Türe gestanden. Eine weitere Geldübergabe geschah am 6. September in der Hauptstraße in der Nähe einer Bank. Die Frau beschrieb den Abholer als nicht sehr großen Mann mit leicht dunklem Hautton.

Die Polizei hofft auf Hinweise: Möglicherweise ist der Mann mit dem Staubsauger oder ein verdächtiges Fahrzeug im Wohngebiet Leuselhardt um den Friedhof in Stetten beobachtet worden. Hinweise an die Kripo unter Tel. 0761/88 22 880.