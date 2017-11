Lörrach Familie immer der Mittelpunkt

Lörrach (dr). Gnadenhochzeit: Das heißt seit 70 Jahren verheiratet, fest zusammenstehen in guten wie in schlechten Zeiten. Wilhelm Sonntag und Ingeborg geborene Tlapak konnten gestern dieses seltene Jubiläum feiern.

Geheiratet wurde am 1. November 1947 in Schkeuditz in Nordsachsen. Damals war das noch die Sowjetische Besatzungszone, denn die DDR gab es noch gar nicht. Ingeborg Tlapak wurde in der Tschechoslowakei geboren und gehörte zur deutschen Minderheit. Unmittelbar nach dem Krieg wurden sie und ihre Familie vertrieben.

Wilhelm Sonntag wurde bereits 1945 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und ging zunächst nach Hamburg. Doch schon bald darauf siedelte er nach Schkeuditz über, weil dort mehrere Verwandte von ihm lebten.

1946 haben sich die Jubilare auf einer Kirmes zum ersten Mal gesehen. Immer öfters habe man sich getroffen. Geheiratet wurde dann, um ein Anrecht auf eine Wohnung zu erhalten. „Das war sonst absolut unmöglich“, erinnert sich Ingeborg Sonntag an die schweren Zeiten. Oft sei Wilhelm Sonntag über abgeerntete Felder gezogen und habe Ähren, Kartoffeln oder andere Feldfrüchte gesammelt.

In den folgenden Jahren wurden dem Ehepaar vier Kinder geboren. Wegen politisch motivierten Schikanen habe man sich 1956 entschlossen, mit der ganzen Familie über Berlin zu fliehen. Von dort sei man zunächst nach Hamburg ausgeflogen worden. Ein Jahr war eine ehemalige Kaserne das Heim der Flüchtlingsfamilie. Nächste Station in der neuen Heimat sei Hamm in Westfalen gewesen. Bei einem Stahlbauunternehmen fand der Ehemann nach einer Umschulung als Elektroschweißer eine neue Arbeit. Über die Jahre arbeitete er sich nach oben, bis er im Schweißerbüro arbeitete. 1982 ging er in Rente.

In den Jahren in Hamm wurden zwei weitere Kinder geboren. Heute gehören zehn Enkelkinder und sechs Urenkel zur großen Familie.

Besonders Ingeborg Sonntag habe in Hamm das Wasser und den Wald vermisst. Nachdem ihr Mann in Rente gegangen war, zog es sie nach Südbaden, wo schon ihre Mutter und zwei Brüder lebten. Die älteren Kinder waren damals schon aus dem Haus. Bis 2007 wohnte das Paar in Wyhlen. Dort sei der Garten das geliebte Refugium von Wilhelm Sonntag gewesen. Danach zogen sie nach Lörrach. Der Grund sei die bessere ärztliche Versorgung in der Kreisstadt gewesen.

