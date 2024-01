Lörrach: Familientag der Buurefasnacht Hauingen

Sie stöberten in alten Hauger Schnitzelbängg und bedienten sich dabei der historischen Düfelsgiege von Albert Boll.

Cliquen informieren

Den ganzen Tag über informierten die Cliquen an eigens aufgebauten Ständen über ihre Aktivitäten und die jeweiligen Kostüme - auch mit dem Hintergedanken, den einen oder anderen bislang „abstinenten“ Narrenfreund fürs aktive Mittun zu begeistern.

Foto: Annette Bachmann-Ade

Derweil gab‘s für die jüngsten und jüngeren Besucher des Familientags eine Candy-Bar, Buttons-Kreationen und eine Foto-Box. Getanzt werden durfte nach Lust und Laune. So hatten letztlich alle ihren Spaß.

Attraktiv gestaltet ist erneut das „Narre-Blättli‘“, das die Cliquen in den nächsten Tagen kostenlos allen Haushalten in Brombach, Haagen und Hauingen zukommen lassen. Es ist reich an Infos über die Fasnachtsgesellschaft und enthält das detaillierte Programm der aktuellen Buurefasnacht.

Beim Familientag wurde die bunte Drucklegung vorgestellt. Ebenso gab‘s Plaketten und Eintrittskarten für die beiden Zunftabende, die jetzt auch bei den Cliquen erhältlich sind. Tickets, die im Vorverkauf nicht abgesetzt werden, wandern an die Abendkassen.