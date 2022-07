Lörrach Fans feiern im Regen

Danach betrat der aus dem irischen Cork stammende John Blek die Bühne – ein Folksänger und Storyteller, der allein mit sonorer Gesangsstimme, Akustikgitarre und würzigem Humor ein großes Publikum mitzureißen versteht. Am Rande gab er bekannt, wo das schlechte Wetter auf einmal herkam: „Ich hab’s einfach mitgebracht“, sagte er.

Hingebungsvoll lauschte das Publikum seinen in und zwischen den Songs erzählten Geschichten, etwa jener über den obdachlosen Musiker, dem Blek die zauberhafte Ballade „Empty Pockets“ widmete. Höhepunkt: das ohne Instrumentalbegleitung intonierte Folklied „Needle & Thread“.

Bei viel Applaus kam gegen 21 Uhr Passenger auf die Bühne und wechselte fortan seine verschiedenen Gibson-Akustikgitarren ebenso konsequent wie die Rhythmen und Gemütslagen der gespielten Titel. „Life’s For The Living“, „Queenstown“, „Blink Of an Eye“ – schnell zeigte sich, dass die Fans nicht nur den mittig platzierten Superhit „Let her go“ auswendig mitsingen konnten, sondern vom alten bis zum brandneuen Songmaterial so manches in petto hatten. Auf die Textsicherheit kam es indes nicht an: „Singt so laut und schlecht, wie ihr könnt“, ermunterte Passenger. Verschiedene Modulationen von „Ooh-Ooh-Ooh“ – von den Zuhörern inbrünstig geschmettert – gerieten zu einer Art Schlachtruf des Abends und erfüllten zu guter Letzt ihren Zweck als Zugabenforderung.

Auffallend aber auch, wie still und aufmerksam die Zuschauermenge den vielfach ironischen Lyrics nachhorchte. Später bedankte sich Passenger für das „respektvolle Zuhören“ – das kenne er auch anders.

Höhepunkte: Das gemeinsam mit Stu Larsen gesungene Duett „Heart’s on Fire“ – an dieser Stelle gab auch der Regen alles – Passengers eigenwillige Coverversion von „Sound Of Silence“, der als Zugabe gespielte Hit „Holes“ und das Stück „I hate“, bei dem die Zuhörer gegen alles ansingen sollten, was ihnen den lieben langen Tag lang so auf die Nerven ging: Da brandete doch ein gewaltiger Chor auf.

