Lörrach Fantasy-Autor Tad Williams liest in Lörrach

Lörrach. Der US-Starautor Tad Williams ist am Samstag 21. Oktober, 19 Uhr zu Gast in der Buchhandlung Comix-Time in der Basler Straße und wird dort Auszüge aus seinem neuesten Werk vorlesen. Die Lesung wird zweisprachig abgehalten. Einmal auf Englisch vom Autor selbst, und einmal auf Deutsch. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, die Werke des Autors zu erwerben und anschließend von ihm signieren zu lassen.

Bestseller-Autor Williams, übersetzt in mehr als 20 Sprachen, ist sicher einer der vielseitigsten und originellsten Fantasy-Autoren. Im September erscheint die Fortsetzung des Weltbestsellers „Das Geheimnis der großen Schwerter“. Williams Bücher waren die ausschlaggebende Inspiration für das Meisterwerk „Das Lied von Eis und Feuer“ (Game of Thrones) von George R. R. Martin.

„Diese einmalige Literaturereignis“, so eine Mitteilung bietet sich nur einem kleinen Personenkreis von maximal 50 Besuchern. Derzeit stehen noch einige wenige freie Plätze zur Verfügung. Anmeldung: 07621/160 24 82, E-Mail admin@comix-time.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Lesung findet in Kooperation mit dem Klett-Cotta-Verlag statt.