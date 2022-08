Lörrach Farbe in die Betonwüste bringen

Eine Umgebung aus Stein und Beton schade dem Klima und der Artenvielfalt, begründen BUND, RTK und SAK ihr Engagement: Solche Flächen heizten im Sommer stark auf, Wasser könne nicht versickern, Schmetterlinge, Bienen und Vögel fänden dort weder Schutz noch Nahrung. Außerdem seien Schottergärten in Baden-Württemberg verboten.

Ein erstes Beispielprojekt hat die Begrünung einer Wohnanlage zum Ziel: Denis Bär und Joachim Pröpsting wollen den Innenhof in ihrer modernen Wohnanlage in Weil zum begrünten Treffpunkt für die Nachbarn umgestalten. Drei Häuser und die Fahrradgarage umgeben einen 200 Quadratmeter großen Innenhof mit Schotter. An einer Seite liegen Gärten, die zu Wohnungen gehören.

An einem heißen Tag im Juli trafen die Männer sich mit den Akteuren von BUND, RTK und SAK am „Tatort“ . Mit dabei waren Landschaftsarchitektin Beate Engeser und Rainer Dürr von der Abteilung „Land und Bau“ beim SAK, die in der Pflege von Liegenschaften und Streuobstwiesen, im Garten-, Landschafts- und Spielplatzbau tätig ist.

Bär und Pröpsting schlugen vor, im Innenhof begrünte Inseln, Wege und Rasenflächen anzulegen, Bänke und eine Tischtennisplatte aufzustellen. Die Nachbarn hätten zwar im Herbst gemeinsam die Schotterfläche im Hof gejätet und sich auch schon spontan zum Grillen getroffen, schilderten die Männer. Aber wirklich einladend sei der Hof nicht: Kinder tobten lieber draußen auf der Spielstraße, weil sie sich am scharfkantigen Schotter leicht verletzten. Die Steine heizten im Sommer so stark auf, dass die Hitze auch in die Wohnungen strahle, schilderte eine Nachbarin. Tatsächlich maß Brigitte Rau im Kies, der im Schatten lag, Temperaturen von nur 27 Grad Celsius, in der Sonne dagegen waren es fast 50 Grad Celsius.

Von der Steinwüste zum belebten Innenhof

Rainer Dürr schlug vor, einen Nutz- oder Naschgarten mit Hochbeeten zu schaffen. Die Anwohner und Fachleute besprachen weitere Fragen: Da unter dem Innenhof die Tiefgarage liegt, müsse ein Statiker klären, wie schwer Erdauflage und Aufbauten sein dürfen. Pröpsting und Bär schlugen vor, dass alle Nachbarn den begrünten Hof reihum gießen. Ähnlich wie bei der Kehrwoche könne man die Gießkanne von Wohnung zu Wohnung weiterreichen. Da nur die Planung kostenlos ist, müssen die Anwohner den Umbau ihres Hofes selbst bezahlen. Vielleicht würden 200 Euro pro Wohnung schon ausreichen, überlegten die Beteiligten.

Landschaftsarchitektin Engeser wird nun anhand der Ideen einen Plan entwerfen und diesen im September der Versammlung der Wohnungseigentümer vorstellen.

Weitere Informationen: Wer sich für das Projekt „Grün statt Grau“ interessiert, meldet sich per E-Mail: rtk.naturstadt@gmail.com (RTK, Brigitte Rau) oder telefonisch unter 07621/5835648 (BUND, Amandine Tupin) .