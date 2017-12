Lörrach Farbe in Gully geschüttet

Lörrach-Brombach. Etwa drei bis vier Liter blaue Dispersionsfarbe haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 7.10 und 15.20 Uhr in den Straßengully beim Parkplatz in der Großmannstraße 1b geschüttet. Dieser Gully ist an den Regenwasserkanal angeschlossen, der anfallendes Niederschlagswasser in den Mühlbach ableitet. Nur durch den Umstand, dass es nicht geregnet hat, gelangte die Farbe noch nicht in den Mühlbach, so die Angaben der Polizei.

Vor Ort waren neben der Polizei auch ein Mitarbeiter der Stadt Lörrach sowie eine Firma, die die Farbe im Gully absaugte und den Regenwasserkanal auf einer Länge von etwa 50 Meter spülte. Nach Sachlage waren am Donnerstagmorgen mehrere Farbeimer zum Sperrmüll bereitgestellt worden, diese wurden am Nachmittag abgeholt. Möglicherweise haben zuvor Kinder mit der Farbe gespielt, da an mehreren Stellen blaue Farbflecke feststellbar waren.

Zeugen, die diesbezügliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07621/176 589 zu melden.