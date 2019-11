Lörrach Farben des A-capella-Gesangs

In fein austariertem Wechselspiel der Stimmen, unter denen vor allem die außergewöhnlich volumenreichen, klaren Soprane herausragen, bringen die Damen unter dem feinfühligen und diskreten Dirigat ihres Chorleiters Rossel Lieder zum Klingen, ohne die fließenden Übergänge durch Ansagen oder Pausen unnötig zu unterbrechen.

Die Texte sind fast durchweg lateinisch, Ausnahmen sind das bekannte Kirchenlied „Herr, bleibe bei uns“ von Rudolf Mauersberger sowie „Northern Lights“, welche beide hörbar einen Bogen spannen ins Hier und Jetzt.

Die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche, unter ihnen viele Basler und Fans von Les Voix, lassen die Stimmen aufmerksam auf sich wirken, auch trotz der vielen Kinder ist der Raum von einer fast meditativen Stimmung erfüllt. Dies ändert sich erst im zweiten Teil, mit den weltlichen Liedern. Temperamentvoll und mit einem kleinen Augenzwinkern interpretieren die Damen „Die Lore-Ley“, Heines berühmten Balladen-Text in einer in Ableitung der vertrauten Version von Friedrich Silcher überraschend verfremdeten Vertonung des Zeitgenossen Uwe Henkhaus oder Morgensterns Quatschgedicht „Igel und Agel“, in Liedform gebracht vom Schweizer Komponisten Paul Huber (1918-2001). Robert Schumanns Lied „Der Wassermann“ wirkt hingegen wie eine kleine Verneigung vor dem romantischen Lied, bevor die Sängerinnen mit „Dream a little Dream of Me“ schließlich hörbar in der heutigen Zeit ankommen. An der Zugabe „Are you sleeping, Brother John“, die nicht nur vom Text her an ein bekanntes Kinderlied erinnert, haben dann vor allem die jungen Zuhörer ihre Freude, bevor Chor und Zuhörer wieder hinaus in die Nacht drängen, wo die ersten nass-kalten Schneeflocken das Lichtermeer von Weil und Basel eintrüben.