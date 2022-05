Lörrach Farbschichtungen und Holztypen

Es ist nur eine gute Handvoll an Holz-Figuren, die Wegner zeigen kann. Der Rest ist derzeit in Portugal ausgestellt. Eine junge Künstlerin, die ihren Weg machen dürfte.

Dagmar Henneberger

Dagmar Henneberger hat ihr Atelier in Inzlingen und ist in der Regio bestens bekannt. Die Corona-Zeit war für sie künstlerisch betrachtet erstaunlicherweise ein Erfolg. Sie hatte Zeit zu arbeiten und bekam zahlreiche Anfragen von Galerien. So waren ihre Bilder in Paris, Madrid oder Berlin zu sehen. Henneberger liebt es zu schichten. In ihre strukturierte Bilder mischt sie Steinmehl, Bitumen, rührt Farbe mit Asche an, arbeitet viel mit Pigmenten. Schon das Anrühren der Farben ist für sie ein fast meditativer Prozess.

Inspiriert wird Henneberger, die auch leidenschaftliche Fotografin ist, oft von Hauswänden oder Mauern, deren Spuren, Verwitterungen und Farben in ihren Werken wieder auftauchen können. Die Bilder sind meist von einer Farbe dominiert, von feurigen Rottönen, über türkis bis weiß – geleitet wird die Künstlerin dabei von ihren Emotionen. Meist landen die Leinwände irgendwann auf dem Boden, weil aufgrund ständigen Überarbeitens und Veränderns die Farbe zu verlaufen droht. Sie spachtelt, spritzt, malt, kratzt von allen vier Bildseiten. Wann ein Werk endgültig fertig ist, spürt sie intuitiv. Dann passt es, gibt es nichts hinzuzufügen –­ auch keinen Titel. bis 12. Juni, Mi bis Sa, 14 bis 19 Uhr, nach Vereinbarung, Tel. 0033/612567315, Baslerstraße 27