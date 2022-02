Lörrach Fasnacht feiert die Menschlichkeit

Die von Anja Dörner und Helga Bing organisierte Messe leitete Pfarrer Andreas Brüstle „bei aller Nachdenklichkeit“ als Feier der Freude und Zuversicht.

Friedensgeläut in der gesamten Region

In einer schönen Schnitzelbangg – die Helgen malte Sarah Heimann – widmeten sich Brüstle, Dörner und Andreas Mölder am E-Piano dem zweifelnden Menschen, seinem Hadern und Grübeln – den Unzulänglichkeiten, die Teil jeder menschlichen Existenz sind. Eine mitreißende musikalische Aufforderung an jeden Einzelnen, „Mut zum Unvollkommen sein“ zu zeigen.

„Meine Seele braucht Konfetti“, rief Dörner – und als wäre sie erhört worden, regneten die Schnipsel nach einem lauten Knall vom Himmel herab. Am Gottesdienst, so betonten Brüstle und Dörner unisono, waren abermals zahlreiche ehrenamtliche Kräfte beteiligt. Sie dankte auch den Ministranten für deren Engagement und sandte einen Gruß an Helga Bing, die coronabedingt kurzfristig auf ihre Teilnehme verzichten musste. Neben Andreas Mölder begleitete die Guggemusik 53 lautstark den Gottesdienst.

In diesem hatten auch ruhige Momente ihren Platz. In Erinnerung an das Kriegsgeschehen in der Ukraine lauschten die Gläubigen in stillem Gedenken den Glocken der Kirche St. Bonifatius: Ein Friedensgeläut, das in diesen Stunden von Kirchen in der gesamten Region zu vernehmen war.