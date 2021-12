Lörrach Fasnacht findet statt: In anderer Form und auch in Pfingstferien

Das gilt auch für den Sonntag, 12. Juni, wenn ein großer Umzug vorgesehen ist, der auch in die Pfingstferien fällt. Früher im Jahr wollten Roßkopf und seine Narrengilde-Mitstreiter nicht terminieren, da die Corona-Einschränkungen möglichst gering gehalten werden sollen. Und an den Wochenenden danach sei der Marktplatz von anderen geplanten Veranstaltungen wie das Weindorf und „Stimmen“ blockiert. „Es kann schief gehen oder gut gehen“, erklärt der Obergildenmeister. „Wer da ist, wird es aber genießen.“

Mit Neujahrsempfang

Das soll auch für den in wenigen Tagen anstehenden Neujahrsempfang gelten. Von der Halle in Haagen wird auf den Schulhof der Hebelschule ausgewichen. Neben aktiven Narren können sich hierfür auch weitere interessierte Bürger ein kostenloses Ticket über die Narrenzunft-Plattform besorgen. Es gilt die 2G-plus-Regel, die am einzigen Zugang kontrolliert wird. Insgesamt gibt es ein etwa 30-minütiges Programm plus kurzem Apéro. Der Obergildenmeister will damit zugleich ein Signal setzen, dass nach der langen Zeit wieder etwas geht. „Es muss ja auch weitergehen.“

Schnitzelbängg-Singen

Das Schnitzelbängg-Singen wird in ausgewählten Gastronomien und Vereinsheimen im Februar freitags auch stattfinden, sofern die Sperrstunden-Regelung dann wieder gelockert sein wird, so die Narrengilde. Weill alle Sänger die 2G-plus-Vorgabe erfüllen, sei dies möglich, konkretisiert Roßkopf auf Nachfrage. Im Burghof soll es auch die entsprechende Schnitzelbängg-Vernissage am 4. Februar geben.

Am Folgetag wird laut den aktuellen Planungen das Narrenbau-Stellen auf dem Lörracher Marktplatz erfolgen, nach aktuellem Stand dürfen hierzu 500 Personen sich unter freiem Himmel versammeln, wobei auch hierfür das Hygienekonzept greift, also 2G mit Kontrollen zum abgesperrten Bereich. Dazu soll es ebenso noch nähere Infos geben.

Die Großveranstaltungen

Großveranstaltungen zum jetzigen Zeitpunkt sind laut der Narrengilde hingegen nicht möglich, wie über Weihnachten den Mitgliedern auch mitgeteilt wurde. Selbst wenn die Corona-Lage und die dann gültigen Verordnungen die Durchführung von Großveranstaltungen Ende Februar zulassen würden, habe die Gilde schon jetzt zahlreiche Absagen von teilnehmenden Cliquen, Zünften und Musiken erhalten. Der Dällerschlägg könnte nach aktuellem Stand aber am Fasnachtssonntag, nach dem Fasnachtsgottesdienst in Verbindung mit einem Empfang (als Ersatz für den Neujahrsempfang), durchgeführt werden. Bei dem Seniorennachmittag und der Kinderparty soll in das Sommerhalbjahr ausgewichen werden, wobei Zeiten und Orte noch offen sind. Ausfallen wird aber der Hemliglunggi-Umzug und der Fasnachtsdienstag.

Nur mit geimpften Narren

Die Einhaltung der Sicherheit bei all den Planungen unterstreicht der Obergildenmeister im Gespräch ganz besonders. So würden eigene Aktive, die nicht geimpft sind, in diesem Jahr aussetzen. Insgesamt gebe es unter den 1000 Aktiven die ganze Bandbreite der Gesellschaft. Dass nicht geimpfte Mitglieder nicht mitwirken können, müsse von diesen akzeptiert werden. „Das ist auch ein Stück Demokratie“, will Roßkopf der überwiegenden Mehrheit die Fasnacht ermöglichen. Als Folge habe es zwar auch kritische Töne gegeben, doch keine Austritte. Und die Festlegung auf das 2G-Modell sei im Oktober in der Herbstsitzung von den Cliquen einstimmig erfolgt.

Mitglieder gewinnen

Wichtig sei, dass etwas stattfindet. Denn bis zu zehn Prozent Mitgliederschwund gebe es angesichts von ausgefallenen Fasnachts-Veranstaltungen schon, weiß Roßkopf. Die etwa 100 Personen würden auch wohl nicht mehr zurückkehren. „Wenn es Fasnacht gibt, kommen aber neue hinzu“, hofft der Obergildenmeister wieder auf neuen Schwung für die Tradition.