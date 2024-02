Lörrach Fasnacht: Oberbürgermeister kontert Kritik an bürokratischen Hürden für Fasnacht

Die mit den Fasnachtsveranstaltungen verbundenen Auflagen sieht der Ehren-Obergildenmeister Jörg Roßkopf teils sehr kritisch an, wie bei seiner Rede im Rahmen des Heringsessens am Dienstag deutlich wurde. Habe in seinen Anfangsjahren vor gut 20 Jahren als Obergildenmeister noch eine Person für die Kontrolle des Narrendorfs gereicht, würden mittlerweile bis zu zehn Mitarbeiter aus unterschiedlichen Rathaus-Fachbereichen kommen – „eine ganze Prozession“. Vor Ort würden diese teils andere andere Ansichten vertreten, was ohne Abänderungen so gut bei einem Zunftabend als Sketch für große Erheiterung sorgen würde. Es bestehe offenbar Angst, Verantwortung zu übernehmen.