Lörrach Fast alle verzichten auf Präsenz

Gottesdienste, Krippenspiel und Weihnachtsbotschaft sollen wenigstens online erlebbar bleiben. Und auch für die Menschen, die Smartphone und Computer nicht selbstverständlich nutzen, gibt es Angebote per Telefon. Großen Wert legt die Evangelische Kirchengemeinde auf die seelsorgliche Begleitung an den Weihnachtstagen. Die Notfallnummer der Gemeinde sei deswegen ständig erreichbar unter Tel. 0170/458 49 97.

Online und Präsenz bei der Stadtmission

Die Evangelische Stadtmission verzichtet auf die Präsenz-Gottesdienste am vierten Advent, ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester. Stattdessen werden an diesen Tagen Online-Gottesdienste angeboten. Genauere Informationen unter www.stami-loerrach.de.

An Heiligabend sind hingegen nach wie vor zwei Präsenz-Gottesdienste (15 und 16.45 Uhr) geplant. Die Gemeinde möchte damit den Menschen anbieten, Weihnachten in einem gottesdienstlichen Rahmen zu feiern. Die Hygienemaßnahmen seien im belüfteten, großen Saal der „Stami“ problemlos einzuhalten, berichtet die Gemeinde in einer Pressemeldung. Die Teilnehmerzahl ist zudem begrenzt. Anmeldungen sind über die Internetseite möglich.

Darüber hinaus verweist die Gemeinde auf das deutschlandweite Digitalprojekt „24xWeihnachten neu erleben“, an dem sich neben der Stadtmission auch andere Gemeinden in Lörrach beteiligen. Dort ist am 24. Dezember um 21 Uhr das „Heilig-Abend-Erlebnis“, eine einstündige Musicalproduktion für die ganze Familie, auf YouTube abrufbar. Mehr Informationen unter www. 24xweihnachten-neu- erleben.de.

„Es ist uns wichtig, dass Weihnachten trotz Corona nicht ausfällt“, schreibt die Gemeindeleitung. Diese Botschaft stecke auch im Weihnachtsvideo, das ab dem 24. Dezember online abrufbar sein soll.

Voraufgezeichneter Gottesdienst bei der FeG

Die Freie evangelische Gemeinde bietet an Heiligabend um 15.30 sowie um 17 Uhr ein gemeinsames Erleben und Anschauen des voraufgezeichneten Heiligabend-Gottesdienstes nach Voranmeldung unter www.feg-loerrach.de an. Dieser ist auch auf Youtube um 15.30 Uhr zu sehen. Um 21 Uhr gibt es außerdem ebenfalls das Digitalprojekt „24x Weihnachten neu erleben“.

Krippenspiel und Gottesdienste bei Baptisten

In der Adventszeit halten die Baptisten weiterhin engen Kontakt zu denjenigen, die nicht in die Gottesdienste kommen können. Sie telefonieren, schreiben Karten und bringen kleine Geschenke vorbei.

Am vierten Advent soll es außerdem trotz der Pandemie das übliche Krippenspiel des Kindergottesdienstes geben. Dieses Jahr sei es auf die Corona-Bedingungen umgeschrieben worden. Also wenig Sprechtexte von kleinen Schauspielern, dafür mit übergroßen Pappfiguren und Einspielungen über die Lautsprecheranlage. Das Stück heißt „Licht in der Finsternis“ und wird von rund 20 Mitarbeitern vorbereitet.

An Heiligabend bietet die Gemeinde um 15 und 16.30 Uhr Gottesdienste mit dem Thema „In der Krippe kein Lametta“ an. Eine Voranmeldung ist Pflicht. Ist der Raum voll besetzt, müssen weitere Besucher auf den Live-Stream im Internet verwiesen werden. Das Hygienekonzept ist abrufbar unter www.baptistenloerrach.de. Die Besucher werden gebeten, eine Maske mitzubringen und sich spätestens bis zum Vortag anzumelden.