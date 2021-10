Lörrach Fasziniert von der Schönheit des Mediterranen

Lörrach. Alfred Haller gehörte mit seiner Frau Gerta Haller zu den Ersten, die sich in der frühen Nachkriegszeit auf den Weg in den Süden machten, nach Italien, auf die Insel Elba und an die ligurische Küste, an die Costa Brava und ins Tessin.

Auf einer dieser Reisen in sein liebgewonnenes Italien endete Hallers Leben 1957 abrupt mit nur 36 Jahren bei einem Verkehrsunfall am Gotthardpass. Trotz der lediglich zwölf Schaffensjahre, die ihm blieben, hat er, der als freischaffender Grafiker in Lörrach tätig war, ein eindrucksvolles Oeuvre hinterlassen. Besonders die mediterranen Bilder sind eine Entdeckung, wie die Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag unter dem passenden Titel „Das Licht des Südens“ im Ibenthalerhaus zeigt.