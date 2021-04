Lörrach FC Hauingen vor der Rettung

Nun die gute Nachricht: „Für alle offenen Positionen werden sich Kandidaten zur Wahl stellen“, so eine von Katharina Keßler verfasste Mitteilung.

Peter Schnepf wird sich während der außerordentlichen Generalversammlung für die Position des Vorsitzenden zur Wahl stellen. Für die Position des Vorstands Finanzen gebe es ebenfalls einen Kandidaten, der in Eigeninitiative auf den bisherigen Vorstand Finanzen zugegangen sei und die Bereitschaft zur Übernahme des Amtes angeboten habe, so die Mitteilung.

Für die Jugendleitung habe sich bereits in der Jugend-Generalversammlung eine Lösung angedeutet, die nach weiteren Gesprächen auch zustande kam. „Erfahrung und Jugend werden gemeinsam die Verantwortung für den Jugendbereich übernehmen“, deutet der FCH an. Und weiter: „Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen, die am Prozess der Neubesetzung dieser wichtigen Positionen beteiligt sind und waren. Es ist erfreulich, dass es gelungen ist, Menschen zu finden, die bereit sind diese Positionen und die Verantwortungen zu übernehmen.“ Die außerordentliche Generalversammlung findet am Freitag, 30. April, 19.30 Uhr, digital als Zoom-Meeting statt. Aus organisatorischen Gründen bittet der Verein um Anmeldung per E-Mail an generalversammlung@ fchauingen.de. Die Zugangsdaten sowie organisatorische Hinweise werden den angemeldeten Mitgliedern ebenfalls per E-Mail mitgeteilt.