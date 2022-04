Lörrach FCH plant „Hüttle“-Anbau

Hilfe für die Ukraine

Als „überaus erfolgreich“ bezeichnete Schnepf die Ukraine-Hilfsaktion, an der sich der FCH beteiligt hatte (wir berichteten). Zwei Busse mit Sachspenden wurden an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Auf der Rückfahrt konnten 42 Flüchtlinge im Raum Lörrach in Sicherheit gebracht werden. Überdies kamen Geldspenden in Höhe von 3600 Euro zusammen. Je ein Drittel ging an die Hilfe für Wyschhorod, die Kinderhilfe Kiew und das SOS-Kinderdorf Schwarzwald, das sich um Kinder aus dem Kriegsgebiet kümmert.

Finanzen im Lot

Finanzvorstand Markus Greiß zeigte sich zufrieden mit der wirtschaftlichen Lage des Clubs. Trotz Corona-Einschränkungen sei man „ohne Schwund“ über die Runden gekommen und habe neue Mitglieder gewonnen.

Sportbetrieb

Trainiert und gespielt wird in zehn Mannschaften: Herren I (Kreisliga A West), Herren II (Kreisliga C), Frauen (Bezirksliga West) und Alte Herren. Die A-Jugend bildet eine Spielgemeinschaft mit TuS Stetten und FC Wittlingen. Die C-Jugend steht in Verbindung mit dem TuS Stetten. Die Jüngsten kicken als G-Junioren bei den Bambini.

Förderverein und Dank

„Etwas mehr Unterstützung“ wünscht Andi Kainz für die Arbeit des Fördervereins, als „Standbein des FCH“. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Annette Bachmann-Ade dankte dem FCH für sein Engagement.

Wahlen

Björn Wexenberger ist neuer Vizevorsitzender. Rene Gentner übernimmt das neue Amt des geschäftsführenden Sportvorstands. Elternvertreter sind Denise Heitzmann und Christian Seifert.

Vorsitzender: Peter Schnepf

Mitglieder: 352, davon 223 Erwachsene und 129 Jugendliche.

Website: www.fchauingen.de